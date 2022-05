Inter Milan Primavera: le immagini del match – FOTO

Il Milan Primavera pareggia il derby al Breda nel derby contro l’Inter. Il club rossonero ha pubblicato le immagini del match

Il Milan Primavera scende in campo al Breda nel derby contro l’Inter. In casa della seconda in classifica i rossoneri i rossoneri trovano un pareggio prezioso vista la prestazione, ma la salvezza resta in bilico. Si giocherà tutto all’ultima giornata.

Il club rossonero sui social ha pubblicato le foto del pareggio contro i neroazzurri