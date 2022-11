Inter e Milan, la nota congiunta sul nuovo stadio

Inter e Milan hanno diffuso una nota congiunta incentrata sul nuovo stadio dei due club: ecco la loro posizione

Inter e Milan hanno le idee chiare e vogliono vederci chiaro per quanto riguarda il nuovo stadio. I due club hanno diffuso una nota congiunta dopo le dichiarazioni del sindaco di Milano Beppe Sala:

LA NOTA CONGIUNTA- L’iniziativa del Sindaco chiarisce che tutti gli enti preposti si erano già pronunciati negli anni scorsi per procedere alla riqualificazione dell’intera area di San Siro e alla progettazione del nuovo stadio. Attendiamo la fine del dibattito pubblico per poi proseguire senza intoppi nell’iter in corso con la progettazione definitiva e con tempi certi per l’inizio dei lavori.