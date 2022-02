Inter Milan, il Derby si può decidere sulle fasce: che scontro!

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Attraverso il sito ufficiale, il Milan ha condiviso i duelli che potranno decidere la partita contro l’Inter: tra questi, Theo Hernandez contro Perisic

IVAN PERIŠIĆ vs THEO HERNÁNDEZ

Ecco i mancini, gli ascensori della fascia. Percorreranno a doppio senso le rispettive corsie sinistre, con Hernández (diffidato) più arretrato partendo come terzino del 4-2-3-1 e Perišić più avanzato come esterno del 3-5-2. Quattro gol a testa, ma a favore del rossonero pendono gli assist (cinque a uno). Uniti nel Derby: Theo ha esordito in Serie A contro l’Inter nel settembre 2019, Ivan ha debuttato in Serie A contro il Milan nel settembre 2015. Il francese è una delle frecce di Pioli ed è anche è il difensore che ha percorso la maggiore distanza (3938m) con movimenti palla al piede in questo campionato. Il croato è uno degli aghi della bilancia di Inzaghi e in generale contro i rossoneri ha servito cinque assist, più che contro qualsiasi altro avversario. Fattori. Spingere e coprire, avendo nel piede la palla giusta.