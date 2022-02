Inter Milan, Giroud mattatore del Derby: ha ribaltato la partita!

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ottimo il secondo tempo dei rossoneri, pressione che si concretizza nel gol del pari di Olivier Giroud, al 75′ di Inter Milan e poi…

Azione personale di Brahim Diaz che semina il panico nella difesa rossonera, poi un tiro deviato con l’attaccante francese che arriva in estirada. Due minuti più tardi, è ancora Giroud a mandare la palla in rete e completare la rimonta. Adesso è il Milan ad essere in vantaggio, a 10 minuti dalla fine.