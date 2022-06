Inghilterra Italia 0-0: manca solo il gol, buon pari per gli azzurri

Finisce pari il match di Nations League tra Italia e Inghilterra. Buona prova degli azzurri a cui manca solo il gol

Nella terza giornata di Nations League, l’Italia pareggia 0-0 contro l’Inghilterra e mantiene la vetta del gruppo 3 della Lega A con 5 punti.

A Wolverhampton, grande primo tempo gli Azzurri che creano almeno 4 palle gol, in particolare con Tonali (miracolo di Ramsdale al 25′) e Pessina nel finale della frazione. Per gli inglesi una traversa di Mount (9′). Nella ripresa l’Italia cala un po’ e l’occasione più nitida è per Sterling che calcia alto da un metro a porta vuota (52′).