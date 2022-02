ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Infortunio Ibrahimovic: slitta ulteriormente la data del rientro? Ultime sulle condizioni dello svedese

Il dolore al tendine sta dando a Zlatan Ibrahimovic più noie del previsto.

Come riporta il Corriere della Sera non solo lo svedese salterà il derby: l’infiammazione al tendine d’Achille che lo aveva costretto a uscire al 28’ di Milan-Juve del 23 gennaio rischia di tenerlo fuori anche mercoledì in Coppa Italia con la Lazio.