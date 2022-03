La Fiorentina Femminile è tornata a vincere ma durante la partita contro il Verona, Giacinti è uscita per infortunio, le condizioni

La Fiorentina Femminile è tornata a vincere, e lo ha fatto in maniera netta (6-0), ma durante la partita contro il Verona, Giacinti è uscita per infortunio

Secondo quanto riportato da FirenzeViola l’attacante viola, sostituita al 34′ del primo tempo è uscita in lacrime per un problema al ginocchio. Da valutare le seue condizioni in vista del match da ex contro il Milan Femminile