Infortunio Giacinti: il comunicato della Fiorentina Femminile sulle condizioni

Durante la partita contro il Verona, Giacinti è uscita per infortunio. Ecco il comunicato della Fiorentina Femminile sulle sue condizioni in vista dei prossimi impegni tra cui la sfida da ex al Milan:

Valentina Giacinti si è sottoposta ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una minima compromissione del legamento crociato posteriore. La buona notizia è che sono indenni le altre strutture capsulo-legamentose.

La calciatrice viola ha iniziato il percorso riabilitativo conservativo e le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni per avere maggiori informazioni sui tempi di recupero.