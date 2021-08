Il Milan stuzzica il Porto: «18 anni la Supercoppa, a presto» – VIDEO

Il Milan ha pubblicato sui social un tweet in ricordo della Supercoppa Uefa vinta nel 2003 contro il Porto, avversario nei giorni Champions

Ricordo di una vittoria. Il Milan attraverso il proprio account twitter ha pubblicato un video in ricordo della Supercoppa Uefa vinta nel 2003 contro il Porto, tra i prossimi avversari dei rossoneri nel girone Champions. Quella partita allo stadio Louis II di Monaco fu decisa da una rete di Shevchenko che dopo 10′ portò in vantaggio i suoi per il poi definitivo 1-0.

Allegato al tweet il club rossonero ha anche pubbblicato un commento: «18 anni fa vincevamo la Supercoppa Europea, a presto Porto»