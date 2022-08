Ibrahimovic sfoggia il nuovo yacht da 20 milioni di dollari: ecco Unknown. Lì si allena in attesa del rientro

In attesa di tornare in campo con la maglia del Milan, Zlatan Ibrahimovic su uno yacht lungo 34 metri e dotato di 5 ponti accessoriati con ogni lusso possibile. Si chiama Unknown, cioè sconosciuto. Secondo il giornale online specializzato Super Yacht 24, lo yacht è il primo della nuova serie Oasis 34M progettata e costruita dal marchio Benetti, parte del gruppo Azimut Benetti e costa 20 milioni di dollari. Uno yacht speciale e non solo perché il primo è di Zlatan Ibrahimovic.

L’Unknown può ospitare fino a 10 persone in 5 suite, naturalmente tutte con servizi privati. Sette i componenti dell’equipaggio, ognuno con la propria cabina. Fra gli optional a bordo c’è anche una palestra sulla quale Zlatan Ibrahimovic si sta allenando per recuperare dall’infortunio al ginocchio.