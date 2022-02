ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ibrahimovic nel derby, ancora uno spiraglio. Ma il tendine fa male e il tempo stringe per l’attaccante svedese

La Gazzetta dello Sport parla così delle condizioni di Zlatan Ibrahimovic verso Inter-Milan.

Uno spiraglio c’è ancora, perché Ibra è Ibra e perché una infiammazione al tendine, per quanto dolorosa sia la tipologia dell’infortunio in questione, può essere smaltita anche in extremis.

Ma il semaforo verde può scattare solo se il fastidio passerà del tutto. Ibrahimovic continua a lavorare in palestra perché il tendine di Achille della gamba destra fa ancora male. Se le cose miglioreranno in queste ore, Zlatan potrebbe scendere in campo a Milanello tra oggi e domani e testare la propria tenuta con delle prove specifiche.