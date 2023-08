Guardiola ricorda Mazzone: «Ci lascia una leggenda del calcio italiano»

L’allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, ha voluto rendere omaggio a Carlo Mazzone per la morte del suo ex allenatore

Pep Guardiola in conferenza stampa dopo la vittoria del Manchester City col Newcastle ha reso omaggio a Carlo Mazzone, suo allenatore ai tempi del Brescia, con una maglia dove c’è la stampa della famigerata corsa sotto la curva dei tifosi dell’Atalanta. Ecco il ricordo per uno dei tecnici che ha segnato la storia del calcio italiano.

LE PAROLE – «E’ un giorno triste per me e per la mia famiglia. Mister Mazzone è stato il mio allenatore al Brescia. E’ scomparso oggi (ieri ndr), il mio pensiero va alla moglie, ai figli, ai nipoti. In Italia è stato un secondo padre per me, ci ha lasciato una leggenda del calcio italiano per l’impatto che ha avuto in chi l’ha conosciuto, giocatori, presidenti, allenatori, in tutti nel calcio. Degli amici mi hanno mandato questa maglietta un anno fa e oggi ho deciso di indossarla».