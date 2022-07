Guagni: «Milan femminile sta costruendo squadra per i piani alti». Le parole dell’esterna rossonera

Alia Guagni a Radio Toscana tra Milan femminile ed Europeo.

EUROPEO – «Avevamo preparato questa spedizione in maniera diversa e purtroppo i risultati poi non sono arrivati. Ci sarà da fare un’analisi accurata sulle cose che non hanno funzionato. Dobbiamo resettare e ripartire subito, perché la Nazionale avrà già degli impegni importanti a settembre. Nel girone delle Azzurre l’unica squadra che aveva qualcosa in più rispetto all’Italia era la Francia, per il resto non abbiamo nulla da invidiare a Islanda e Belgio. Dispiace uscire dall’Europeo per mano di avversarie alla nostra portata».

MILAN FEMMINILE – «Si alzerà tutto il livello del campionato in questo 2022/2023. La squadra da battere resta la Juventus, la loro forza è quella di avere un gruppo unito al quale aggiungono ogni anno pochi innesti mirati. Noi al Milan stiamo costruendo una squadra per poter giocarci i piani alti della classifica».