Guagni: «Con il calcio è stato amore a prima vista, alle donne dico che...»

Alia Guagni, giocatrice del Milan Femminile, si è raccontata in un’ intervista a Oppo Italia. Ecco le sue parole:

«Da quando ho scoperto la mia passione per il calcio ho deciso di vivermela ogni giorno nella maniera migliore, come Oppo vado alla ricerca della perfezione costantemente, quindi cerco di lavorare ogni giorno su me stessa»

INIZI – «Ho iniziato a giocare a calcio quando avevo nove anni, prima avevo provato tantissimi sport, spinta comunque dai miei genitori, però non è mai scoccata la scintilla, poi ho deciso di provare il calcio e niente mi sono innamorata. è stato amore a prima vista e da lì ho capito che comunque quella era la mia strada»

ESSERE D’ISPIRAZIONE – «Per essere d’ispirazione per le nuove generazioni assolutamente non posso accontentarmi, quindi cerco di lavorare semrpe al meglio, migliorandomi ogni giorno e farlo sempre innovativa, proprio come OPPO».

MESSAGGIO – «A tutte le donne alla quali hanno detto non potete farcela, io vi dico credeteci e lottate sempre per i votri sogni perche siete più forto di quello che pensate e potete fare tutto»