Giacinti saluta il Milan femminile: «Sempre stata me stessa». Il messaggio dell’ex attaccante rossonera

Valentina Giacinti saluta definitivamente il Milan femminile dopo i mesi in prestito alla Fiorentina.

Il suo messaggio su Instagram: «Grazie. Ci tenevo a ringraziare l’AC Milan e a salutare tutti i tifosi che mi sono stati vicini in questi 4 anni. Vi ringrazio perché ho capito una cosa, a volte non servono scudetti, coppe o altro per entrare nel cuore delle persone ma semplicemente essere se stessi. Posso solo dirvi che sono sempre stata me stessa in ogni attimo, in ogni partita e in ogni post partita, difendendo e lottando per questi colori. Una cosa è certa, sarò sempre me stessa anche se qualcuno ha provato in tutti i modi a spezzare il mio più grande sogno, quello di diventare una bandiera del Milan. Avrei tante cose da dire ma preferisco soffermarmi nel dirvi che la salute viene prima di tutto. Ora si apre un nuovo capitolo della mia vita e sono fortunata perché nel mio cassetto ho tanti altri sogni da realizzare. Vi porto con me, per sempre. Vale».