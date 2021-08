Gherarducci: «È stato un Milan devastante, prossime tre partite decisive»

Il giornalista Giampaolo Gherarducci ha parlato ai microfoni di TMW Radio analizzando la prestazione del Milan e non solo, ecco le sue parole

«È stato un Milan devastante nel primo tempo. Grande prestazione sta confermando quello che ha fatto lo scorso anno. Mancano molti mesi, non sappiamo Ibra quante partite potrà fare, quindi è presto per dare giudizi, ma il Milan è lì. Pioli ha notato in Leao un atteggiamento diverso alla passata stagione. Le prossime tre partite sono importanti e diranno quello che potrà fare in champions. Milan deve puntare a fare esperienza. In questo avvio di campionato la Lazio mi ha impressionato di più perché è la squadra che ha cambiato di più allenatore ma anche modulo di gioco. La Lazio rispetto alle altre ha fatto quelcosa di più rispetto ai cambiamenti tattici».