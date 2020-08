Gazzetta – Boom boom Milan: dopo Ibra ecco Brahim Diaz e Tonali

La Gazzetta parla di triplice accordo del Milan: dopo il rinnovo di Ibra c’è l’intesa con Brescia e Real per Tonali e Brahim DIaz

“Boom Boom Milan” titola la Gazzetta dello Sport questa mattina, secondo quanto affermato dalla rosa i rossoneri dopo aver raggiunto l’intesa per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic (che oggi arriverà in Italia) starebbero per chiudere anche con Real Madrid e Brescia per l’acquisto di Brahim Diaz e Sandro Tonali.

Lo spagnolo, che ieri avrebbe detto sì al trasferimento al Milan, è un’operazione già virtualmente chiusa; su Tonali invece c’è ancora da valutare la reazione dell’Inter al sorpasso attuato ieri dai rossoneri.