Inter, che frenata per Tonali: ora il Milan può beffarla

Luca Marchetti, esperto di calciomercato, è intervenuto a Sky Sport per parlare della trattativa per Tonali: «L’Inter si è fermata prima per un discorso di campo e poi per chiarire il futuro di Conte. Nell’incontro a villa Bellini è stato fatto il punto sul mercato: giocatori di esperienza, poca possibilità di investimento se non con una cessione. Oggi l’Inter Tonali non lo può andare a prendere, fino a che non fa un’uscita.

Rimane nel mirino della società, ma se nel frattempo dovesse arrivare qualcuno come sta facendo il Milan, i nerazzurri non avrebbero la possibilità di controbattere. Ecco perché il Milan ora sta facendo questo tipo di offerta, i 10 milioni di prestito sono come un anticipo della rata. Il Milan vorrebbe andare a chiudere questa operazione nei prossimi giorni perché poi magari l’Inter riesce a chiudere una cessione».