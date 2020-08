Sky – Ibra arriverà domani in Italia: pronto a sfidare il Monza il 5 settembre

Zlatan Ibrahimovic arriverà domani in Italia: tampone e firma per il centravanti svedese che riabbraccerà i compagni successivamente

Secondo quanto affermato da Peppe Di Stefano, il Milan è pronto a riabbracciare Zlatan Ibrahimovic. Il centravanti svedese non arriverà oggi a Milano ma domani sabato 29 agosto: una volta in Italia Ibra effettuerà il tampone e apporrà la propria firma sul contratto da 7 milioni netti che lo renderà il giocatore rossonero più pagato.

«Ibrahimovic dovrebbe arrivare in Italia domani, farà il tampone, apporrà la propria firma sul nuovo contratto e poi tornerà a disposizione di Stefano Pioli. Difficile poterlo vedere disponibile per la gara di mercoledì ma resta in piedi l’idea di poter vederlo esordire per la terza volta in rossonero contro il Monza di Silvio Berlusconi il 5 settembre».