Zirkzee Milan, la novità lascia di stucco! Cambiano le CIFRE dell’operazione, i tifosi sognano l’olandese

Zirkzee-Milan, svolta all’orizzonte: cambiano le cifre dell’operazione con Ibrahimovic pronto a sfruttare questo aspetto

Come riferito da Tuttosport, ci sarebbe un’importante svolta nel calciomercato Milan per quanto riguarda la trattativa per arrivare a Joshua Zirkzee, obiettivo primario dei rossoneri per l’attacco della prossima stagione.

Negli ultimi giorni sarebbero infatti cambiate le cifre dell’operazione col Bologna pronto ad accontentarsi dei 40 milioni di euro della clausola a favore del Bayern Monaco. Il Milan vorrebbe presentare un’offerta cash tra i 28 e i 30 milioni di euro, gran parte dei quali ricavati dal riscatto di De Ketelaere da parte dell’Atalanta, più il cartellino di Saelemaekers, valutato 10. C’è fiducia.