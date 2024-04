Calciomercato Milan, Ibrahimovic non ha dubbi: avviso a Cardinale, in attacco arriva lui

Calciomercato Milan, Zlatan Ibrahimovic non ha dubbi: in attacco vuole Joshua Zirkzee: confessione a Cardinale

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic non ha alcun dubbio: il prossimo calciomercato Milan dovrà puntare forte su Joshua Zirkzee, centravanti del Bologna individuato da tempo come perfetto erede di Olivier Giroud e sul quale c’è anche l’Inter.

Lo svedese ha già parlato con Cardinale: Ibra avrà in estate grande peso per quanto riguarda le scelte tecniche e ha tutta l’intenzione di presentarsi a Milano con un super colpo in attacco. La pista Zirkzee si infiamma.