Juve Milan, ballottaggio a centrocampo: chi con Reijnders? C’è LUI in vantaggio

Juve-Milan. ballottaggio aperto a centrocampo: Adli in vantaggio su Ismael Bennacer per fare coppia con Reijnders

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan c’è un ballottaggio aperto per quanto riguarda il centrocampo in vista della sfida di domani contro la Juve allo Stadium.

L’unico certo del posto è Reijnders mentre Pioli dovrà scegliere uno tra Adli e Bennacer: a dispetto delle indiscrezioni degli ultimi giorni ad essere in vantaggio è il classe 2000. Decisione solo nella rifinitura odierna.