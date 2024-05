Fonseca Milan, tramonta la pista legata al portoghese? ACCORDO ad un passo, top club europeo in pressing

Fonseca-Milan. rischia di svanire definitivamente la pista che porta al portoghese: accordo ad un passo col Marsiglia

Come riportato da Diario AS, rischia di sfumare in maniera quasi definitiva il passaggio di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan della prossima stagione.

Il Marsiglia sarebbe infatti in forte pressing sull’attuale tecnico del Lille ed ex Roma: sul piatto un ricco triennale per il portoghese e ampi margini di manovra su mercato e costruzione della squadra. Prossimi giorni decisivi in un senso o nell’altro.