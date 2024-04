Conte Milan, il salentino ha sciolto TUTTI i dubbi: accetterà solo quelle due destinazioni! L’INDISCREZIONE

Conte-Milan, il tecnico ha sciolto i dubbi in vista della prossima stagione: accetterà solo i rossoneri o il Napoli

Dalle colonne del Corriere della Sera, Monica Colombo ha fornito importanti aggiornamenti sul futuro di Antonio Conte, seguito anche dal Milan:

PAROLE – «Il sogno di De Laurentiis è Conte che come destinazione in A accetterebbe solo i progetti di piazze prestigiose come Milano e Napoli. L’ex c.t. ha già una proposta sul tavolo e deve solo dare una risposta al vulcanico presidente dei partenopei. Si insisterà su un profilo come Lopetegui che ha già incontrato Furlani e ora è nel mirino del West Ham? Oppure, considerando lo scetticismo della piazza per allenatori validissimi ma ritenuti scommesse, si considererà almeno Conte?».