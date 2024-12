MN24 – Ibrahimovic Milan, fischi provenienti dalla curva: la ricostruzione. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Il Milan, questa sera, scenderà in campo contro il Genoa in occasione dell’anniversario numero 125 della storia del club e per la sedicesima giornata di campionato.

Sta facendo notizia – in questo momento – una scena molto forte. Nel momento in cui è stato inquadrato sul maxischermo dello stadio Zlatan Ibrahimovic sono partiti molti fischi dalla curva