MN24 – Milan Genoa, San Siro dedica un coro a Liberali: lo stadio si coccola il classe 2007. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan, questa sera, scenderà in campo contro il Genoa in occasione dell’anniversario numero 125 della storia del club e per la sedicesima giornata di campionato. Paulo Fonseca, per questa delicatissima sfida, ha deciso di far esordire Liberali dal primo minuto.

San Siro, a pochi minuti dall’inizio del match, ha deciso di far sentire tutta la vicinanza al ragazzo. Tutto lo stadio, infatti, ha intonato a squarciagola il suo cognome.