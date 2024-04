Dia Milan: più di una squadra interessata, il giocatore ha un sogno ben preciso

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan per l’attacco c’è Dia. Il giocatore in rotta con la Salernitana piace a molti ma ha un sogno

Dia, attaccante accostato al calciomercato Milan, è in rotta con la Salernitana. Come riportato da la Gazzetta dello Sport, le parti sono in guerra e solo una cessione può risolvere la situazione.

A Dia la scorsa estate si era interessata la Fiorentina, poi il Wolverhampton aveva proposto un prestito con diritto di riscatto. Rifiutato dal presidente Iervolino perché l’attaccante aveva una clausola rescissoria da 24 milioni dopo che era stato riscattato (a 12 milioni) dal Villarreal. A gennaio nessuno si è fatto avanti. Ora la Lazio ci pensa concretamente, ma il giocatore sogna la Premier League.