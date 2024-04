Esonero Pioli, è arrivato anche il SUO ok! Separazione a giugno, tecnico informato

Esonero Pioli, il Milan ha deciso per il cambio in panchina a fine stagione: c’è anche l’ultimo ok di Ibrahimovic

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, non ci sono più dubbi sul fatto che Stefano Pioli lascerà il Milan al termine della stagione dopo quasi 5 anni alla guida del club rossonero e con uno scudetto vinto nella stagione 2021-2022.

In questi giorni è arrivato anche l’ultimo ok, quello di Zlatan Ibrahimovic: l’ex attaccante ritiene che un cambio sia necessario per dare una scossa e che il ciclo dell’ex tecnico della Lazio sia terminato.