Milan Genoa, diretta tv e streaming: dove vedere il match di San Siro

Milan Genoa, diretta tv e streaming: ecco dove seguire la partita in programma questa sera alle 20.45 a San Siro

Il Milan, dopo aver battuto 2-1 a fatica la Stella Rossa in Champions League mercoledì sera a San Siro, affronterà sempre in casa il Genoa questa sera (calcio d’inizio alle 20:45) nella gara valida per la sedicesima giornata di Serie A.

La partita tra Milan e Genoa è in programma alle ore 20.45 a San Siro e sarà visibile in diretta esclusiva su Dazn.