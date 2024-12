Calciomercato Milan, decisione presa su Jovic: messaggio al serbo, c’è lo scenario per gennaio

Calciomercato Milan, decisione già presa sul futuro di Luka Jovic: l’attaccante serbo partirà a gennaio non rientrando nei piani di Fonseca

Come riportato da calciomercato.com, il calciomercato Milan ha già preso una decisione precisa sul futuro di uno dei suoi attaccanti.

Nel mercato di gennaio saluterà sicuramente Jovic che non ha legato con Paulo per ragioni meramente tecnico e tattiche. Sul serbo c’è stato l’interesse del Galatasaray all’estero e quello del Torino in Italia: le prossime settimane saranno decisive per la scelta dell’ex Fiorentina.