Gazidis: «Tifosi del Milan speciali con me, nuovo stadio orgoglio di Milano»

Le parole dell’amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis, intervistato da Gulf News.

TIFOSI – «La partnership ormai consolidata nel tempo con Fly Emirates e le tante partnership in zona hanno portato a rafforzare il brand Milan, con un sostanzioso incremento dei tifosi: 2,5 milioni solamente negli Emirati Arabi Uniti, 500 milioni in tutto il mondo. Ci siamo riusciti anche digitalizzando, con una forte presenza su ogni social e nel mondo comunicativo. Il calcio cambia in continuazione: non è uguale a quello di 20 anni fa, ne lo sarà – rispetto al presente – tra altri 20. Bisogna restare al passo coi tempi»

NUOVO STADIO – «Ne parlerò proprio a Expo, con Christopher Lee, amministratore delegato di Populous, lo studio di architettura scelto per la progettazione del nuovo impianto. Che sarà l’orgoglio di tutta la città, per la sua accoglienza e sostenibilità ambientale»

MALATTIA – «Ho scoperto della malattia quasi casualmente, dopo esami clinici di ottimo livello sostenuti in Italia, peraltro senza sintomi. Sono stato fortunato. Quel giorno del mio ritorno allo stadio è stato un momento unico, in cui mi sono commosso. I tifosi milanisti sono stati davvero speciali e non lo dimenticherò»