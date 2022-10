Gazidis sul rapporto tra Theo Hernandez e Maldini: «Theo guarda a Paolo quasi come un secondo padre». Le parole dell’amministratore delegato rossonero

Ivan Gazidis ha parlato del bellissimo rapporto tra Theo Hernandez e Paolo Maldini ai microfoni di ESPN. Ecco le parole dell’amministratore delegato del Milan:

«Theo è un buon esempio. Era del Real Madrid, ma era stato in prestito ed erano disposti a lasciarlo andare. Paolo lo ha incontrato a Ibiza dove era in vacanza in estate. Si sono seduti e hanno avuto una lunga conversazione in cui hanno formato un legame che esiste ancora oggi. Paolo ha capito davvero che Theo aveva una crescita da calciatore, ma anche da giovane, e Paolo lo ha preso sotto la sua ala. Lo si vede ancora oggi. Paolo va al campo praticamente ogni giorno. Non è invadente nel territorio dell’allenatore ma ha sempre una parola per ogni giocatore. Stamattina Paolo e Theo si sono salutati e c’è stato un grande abbraccio. Theo guarda a Paolo quasi come un secondo padre. Paolo ha quel rapporto con diversi giocatori».