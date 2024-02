Gatti snobba il Milan: «Ecco le squadre più forti d’Italia». Le parole del difensore bianconero in vista di Inter-Juve

Federico Gatti ha parlato di Inter–Juve, snobbando il Milan, ai microfoni del canale Youtube della Lega Serie A. Ecco le parole del difensore bianconero:

PAROLE – «L’ho vissuta l’anno scorso, è una partita sentitissima e bellissima. San Siro è uno degli stadi più belli d’Europa. Secondo me, sono le due squadre più forti d’Italia, però per me non è una partita decisiva perché ci sono ancora tanti tanti punti in gioco».