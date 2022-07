Intervistato alla Gazzetta dello Sport, Gian Piero Gasperini ha commentato il gol di Theo Hernandez contro l’Atalanta

«Theo a San Siro non ha segnato in contropiede. Ha saltato cinque uomini. Ci è mancata la forza per contrastarlo o fargli fallo»