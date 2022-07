Ganz: «I nostri obiettivi non cambiano, qui conta il gruppo»

Maurizio Ganz ha parlato dal ritiro di Livigno in vista dell’inizio della prossima stagione per il Milan Femminile. Le sue parole riporartate da TuttoSport

«La prima parte della stagione sarà fondamentale, stiamo facendo due allenamenti al giorno, fatichiamo molto. Siamo pronti a farlo per puntare in alto. I nostri obiettivi sono sempre il massimo anche se sappiamo che la Juve negli ultimi cinque anni non ha lasciato spazio a nessuno. Dovremo impegnarci ancora di più ma noi vogliamo provarci sempre. Vogliamo giocatrici che sudino la maglia e parlino del noi, non dell’io. Non abbiamo solo Piemonte o Asllani: qua conta il gruppo, chi non fa parte del gruppo può giocare in un’altra squadra»