Galli su Donnarumma: «Ha sbagliato a lasciare il Milan»

Ospite a Radio Anch’io lo sport, Giovanni Galli ha commentato lo scudetto vinto dai rossoneri e tornato sull’addio di Donnarumma ai rossoneri :

«Secondo me Donnarumma ha fatto un errore ad andarsene. La sua stagione non è stata esaltante, però ha delle doti immense, che nemmeno lui probabilmente sa di avere. Però, andar via, lasciare il nostro campionato… Ha fatto un percorso inverso rispetto a Maignan, che può continuare a imparare. Spero per lui che continui la propria crescita»