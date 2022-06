Futuro Ibrahimovic: Pioli dovrà gestirlo così

La Gazzetta dello Sport traccia le 5 sfide di Pioli in vista della prossima stagione: tra queste quella della gestione di Ibra nel 2023

Il recupero dall’intervento al ginocchio però non lascia spazio alla fantasia, Ibra è atteso per gennaio, e Pioli dovrà gestire una situazione nuova. Quali gerarchie dovrà ribaltare il totem tra sette mesi, e con quale tenuta fisica? Sull’asse con Zlatan, Pioli ha costruito le basi di un Milan vincente, ora si apre una delicata fase 2: continuare a vincere senza Ibra e preparare il terreno per un ritorno senza contraccolpi.