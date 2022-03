Sono in campo Francia e Fær Øer, per la gara valida per la settima giornata di qualificazioni agli Europei Under 21, Kalulu titolare

Sono in campo Francia e Fær Øer, per la gara valida per la settima giornata di qualificazioni agli Europei Under 21.

Nell’undici titolare dei transalpini, primatisti nel gruppo H con 16 punti, è presente anche il rossonero Pierre Kalulu, nel ruolo di terzino destro.