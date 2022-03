Florenzi salvato dopo la disfatta: «Uno dei pochi a non tradire». Il rossonero tra i pochi azzurri sulla sufficienza

Alessandro Florenzi è tra i pochi azzurri che strappa quasi una sufficienza piena sui giornali dopo la clamorosa sconfitta con la Macedonia costata il Mondiale.

GAZZETTA DELLO SPORT 5.5 – Uno dei meno colpevoli, con quel recupero incredibile su Churlinov a salvare un gol. Florenzi c’è, ha mestiere e non meritava questa delusione, anche se poi finisce per farsi coinvolgere dallo psicodramma collettivo e non reagisce.

TUTTOSPORT 6 –Il portavoce di Mancini che lo richiama spesso a sé per suggerire e stimolare, miracoloso il suo recupero su Churlinov lanciato a rete.

CORRIERE DELLO SPORT 6 – Avanza senza paura e si rende protagonista di un salvataggio decisivo su Churlinov. Non tradisce