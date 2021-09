Florenzi ha parlato nel prepartita del match di San Siro tra Milan e Lazio, valevole per la terza giornata di Serie A, ecco cosa ha detto

Nel prepartita del match di San Siro tra Milan e Lazio, Alessandro Florenzi, terzino/esterno del Milan, è intervenuto ai microfoni di Dazn, ecco le sue parole:

SULLA PARTITA – «Un’emozione positiva, la vivo con il sorriso, speriamo di fare una bella partita e portare i tre punti a casa».

SUL RUOLO IN CAMPO – «Dipende da vari fattori, dipende dalle partite, che sia una scelta conservativa o d’attacco non c’è problema per per me».