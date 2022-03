Florenzi, le ultime novità dopo i problemi in Nazionale: controlli in vista per l’esterno del Milan

Come riportato da Tuttosport Alessandro Florenzi arriverà oggi a Milanello dove sarà sottoposto a un check medico per verificare che il sovraccarico al ginocchio rimediato in Nazionale sia stato assorbito.

Il tutto a meno di una settimana dalla gara col Bologna.