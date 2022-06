Festa Scudetto Milan, Tonali: «Ogni anno vogliamo far felici i tifosi»

Il Milan sui propri canali social ha ripoposto la festa scudetto in piazza Duomo, rivivendo le emozioni della serata con le parole di Tonali

«A tutta questa gente non ha fatto bene stare senza tofei per 11 anni, senza vincere il campionato fa ancora più male per una squadra come il Milan e no speriamo e ogni anno facciamo il massimo per rendere i tifosi felici»

TIFOSI – «Centinaia, migliaia di tifosi, è una cosa indescrivibile ci devi essere per vivere un’emozione così, sono giornate che puoi contare sulle dita delle mani»