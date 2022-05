Festa Scudetto Milan: la squadra a cena al ristorante

Continua la festa scudetto del Milan. Il pullman scoperto della squadra accolto da migliaia di tifosi in piazza Duomo

Continua la festa scudetto del Milan. Il pullman scoperto della squadra partito introno alle 18:30 da Casa Milan è arrivato intorno alle 22 a piazza Duomo.

Poi come riportato da Manuele Baiocchini a Sky Sport poi da lì la squadra è scesa dal pullman per recarsi al ristorante Giacomo Arengario per la cena e nonostante l’annuncio di festa finita e l’invito dei tifosi ad andare a casa, i supporter rossoneri sono ancora li a cantare e incitare la squadra che ha risposto affacciandosi sulla terrazza.