Z-Tv per un giorno. Zlatan Ibrahimovic sul pullman scudetto del Milan si è improvvisato reporter intervistando alcuni compagni di squadra

📺 Z-TV 📺@Ibra_official in journalist mode on our way back from Reggio Emilia with the Scudetto 🎙️

Zlatan intervista i Campioni d’Italia 🎙️#AlwaysWithYou ❤️🖤 pic.twitter.com/mnsWYUd4MI

— AC Milan (@acmilan) May 27, 2022