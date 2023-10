Ferrero: «Pirlo è una bravissima persona e un bravo allenatore, ma...»

Ferrero: «Pirlo una brava persona e un bravo allenatore, ma…». L’ex Presidente si esprime sulla situazione attuale della Sampdoria

Massimo Ferrero ha parlato del momento difficile della Sampdoria. Di seguito le sue parole a Radio Cusano Campus, incluse dei commenti sull’ex Milan Andrea Pirlo, ora allenatore dei blucerchiati:

RADRIZZANI – «Stanno cercando un socio, Radrizzani è un paraculo. Perché non mi paga? Non a me, che gliel’ho data gratis, perché non paga i concordati, perché non paga Vidal? Quello è un delinquente. Pirlo è una bravissima persona e un bravo allenatore, ma non andava preso e non doveva accettare. I giocatori ce li aveva, ma li hanno dati in prestito. Il direttore sportivo non è capace, un direttore tecnico che non si sa che fa, e la colpa di chi è? Di chi lo ha assunto o di Pirlo?»

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA COMPLETA!