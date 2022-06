Ferrara: «Dybala? Ecco di cosa ha bisogno»

Il futuro di Dybala è ancora incerto. Ciro Ferrara ne ha parlato così a Tutti Convocati. Ecco le parole dell’ex bianconero

«Il futuro di Dybala? Bisogna capire la sua volontà, ha bisogno di una squadra che si appoggi tantissimo su di lui. E’ il momento per lui di rimettersi in gioco e trovare nuovi stimoli, la comfort zone non sarà più la stessa ed è uno sforzo che Paulo deve fare»