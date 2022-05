Fattore trasferta Milan: i numeri dei rossoneri lontano da San Siro

Dopola vittoria contro l’Atalanta ad attendere il Milan c’è il Sassuolo in trasferta. Lontano da San Siro i rossoneri…

Dopola vittoria contro l’Atalanta ad attendere il Milan c’è il Sassuolo in trasferta.

Come riportato da Sky Sport i rossoneri lontano da San Siro i rossoneri hanno fatto 18 partite in cui hanno otttenuto 13 vittorie e 4 pareggi e 1 sconfitta, realizzato 38 gol e 19 subiti 43 punti con la media di 2,39 a partita contro quella di 2,11 in casa