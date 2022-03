Il Milan nella serata di Cagliari eguaglia un dato in trasferta che risaliva alla stagione 1967-68. Ecco di quale di si tratta

Il Milan nella serata di Cagliari eguaglia un dato in trasferta che risaliva alla stagione 1967-68:

grazie alla rete di Bennacer infatti i rossoneri sono andati a segno in 15 trasferte di fila per la seconda volta nella sua storia in Serie A