Ieri sera il Milan ha vinto contro lo Spezia anche grazie alla rete decisiva di Giroud. Il francese è sempre più un fattore:

in 18 partite giocate di cui 14 da titolare ha realizzato 9 gol e 4 assist in 1108′ per la media di una rete ogni 123′.