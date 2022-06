Ex Milan, Giugliano: «La Roma mi ha garantito la stabilità che cercavo»

La centrocampista ex Milan Femminile, oggi alla Roma, Manuela Giugliano ha parlato in vista dell’Europeo. Ecco cosa ha detto

«La responsabilità c’è, ma non vivo questo stato d’animo con fastidio, il mio obiettivo è quello di riuscire a dare il meglio. Il Mondiale è passato, è stato un momento fantastico, ma ora ci attende l’Europeo in Inghilterra. L’Italia è cresciuta, anche a livello fisico e cercheremo di essere all’altezza di un evento in cui incontreremo grandi avversarie. Francia? Si tratta di una delle favorite e la affronteremo nella nostra prima uscita. Scenderemo comunque in campo per provare a conquistare i tre punti. Siamo un grande gruppo, c’è ancora un po’ di tempo per trovare i meccanismi giusti visto che lavoriamo poco durante l’anno, ma sono ottimista. – continua Giugliano ai microfoni di Tuttocalciofemminile soffermandosi anche sul rinnovo con la Roma – Ringrazio la dirigenza per la fiducia che mi ha dimostrato. La Roma mi ha garantito la stabilità che cercavo, lì ho trovato quello che cercavo e in più indosso un numero speciale come il 10. Una maglia che per la Roma ha un grande valore. Voglio vincere tanti altri trofei con la maglia giallorossa»